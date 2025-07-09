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Чехія підготує ще вісьмох українських пілотів F-16

09 липня 2025, 21:10
Чехія підготує ще вісьмох українських пілотів F-16
Defensie.nl
Мова йде про 150 годин льотної підготовки.

Уряд Чехії ухвалив програму підготовки українських пілотів, яку реалізує державне підприємство LOM Praha за дорученням Міністерства оборони. 

Йдеться про 150 годин льотної підготовки вартістю 1,4 млн доларів, інформує оборонне відомство країни.

Підготовка пройде для восьмох українських пілотів до кінця 2026 року.

Тренування включатиме навчання на симуляторах і дозвукових літаках L-39, оскільки Чехія не має на озброєнні F-16, але українська сторона виявила зацікавлення у такому типі підготовки як частині ширшої програми опанування західної авіаційної техніки.

Вмдомо, що підготовка фінансуватиметься з уже затвердженого бюджету Міноборони Чехії, а ще додаткові кошти з державного бюджету не залучатимуться. Усе забезпечення, зокрема логістика, медичні огляди та симуляційна підготовка, оцінено в додаткові 4,5 млн крон. 

Усі витрати покриє чеська сторона.

"Для нас це не лише професійний виклик, а й прояв солідарності з Україною. Ми маємо необхідний досвід, і готові його надати там, де він потрібен найбільше", - заявив директор LOM Praha Їржі Протіва.

 
війнаF-16пілоти

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