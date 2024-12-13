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Чехія піднімає пенсійний вік

13 грудня 2024, 21:29
Чехія піднімає пенсійний вік
Фото: politeka.net
Нова чеська реформа також передбачає мінімальну пенсію у розмірі 20% від середнього заробітку.

Сьогодні, 13 грудня, президент Чехії Петр Павел підписав закон про пенсійну реформу, який підвищує пенсійний вік на два роки – до 67 років.

Про це пише портал Novinky.

Нова пенсійна реформа передбачає поступове підвищення пенсійного віку в Чехії до 67 років. 

Разом з тим, передбачаються винятки для людей, які матимуть право на достроковий вихід на пенсію без скорочення.

Також люди, які працюють у найбільш небезпечних професіях, зможуть вийти на пенсію без скорочення на п'ять років раніше.

Крім того, з 2026 року новопризначені пенсії для чехів зростатимуть на сто крон менше, ніж нині, а враховуючи індексації реальний розмір пенсії не буде зменшуватись.

Реформа вводить мінімальну пенсію у розмірі 20% від середнього заробітку.

Консервативний уряд Чехії домігся ухвалення пенсійної реформи, незважаючи на спротив опозиції, посилаючись на оцінки демографів та економістів, згідно з якими нинішня пенсійна система в майбутньому себе вичерпає.

Уряд Чехії заявляє, що пенсійна реформа покликана забезпечити достатню кількість грошей для виплати пенсій нинішньому поколінню людей у віці 30-40 років і старше.

 
пенсіяпенсійна реформаЧехія

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