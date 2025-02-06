Чехія підписала закон про розширення захисту для біженців з України

Тимчасовий захист для українських біженців, який діє до кінця березня 2025 року, був продовжений ЄС на рік.

Президент Чехії Петр Павел підписав нову редакцію закону, який розширює захист для біженців з України та вводить кримінальну відповідальність за несанкціоновану діяльність на користь іноземної держави. Окрім цього, закон посилює умови для росіян, які хочуть отримати чеське громадянство.

Про це повідомляє Ceske Noviny.

Тимчасовий захист для українських біженців, який діє до кінця березня 2025 року, був продовжений ЄС на рік. Цей статус надає доступ до медичного страхування, освіти та ринку праці. Згідно з новими змінами, українці, які прожили в Чехії більше двох років, зможуть отримати спеціальний дозвіл на довгострокове перебування за умов економічної самодостатності та соціальної незалежності. Для дітей також обов'язкове відвідування школи.

Зміни також вводять покарання за діяльність на користь іноземної держави, що загрожує національній безпеці. Кримінальне покарання за це може сягати п'яти років ув'язнення, а під час воєнного стану — до п'ятнадцяти років. Критики вважають ці формулювання занадто загальними і потенційно небезпечними.

Окрім того, закон вимагає від росіян, які хочуть отримати чеське громадянство, відмовитися від російського і надати відповідні докази. Проте цей пункт може стати перепоною для опозиційно налаштованих росіян, які не можуть здобути таку документацію.

Закон також передбачає спеціальний період для зарахування дітей українських біженців до перших класів, але ця поправка викликає занепокоєння через можливу дискримінацію та додаткові адміністративні навантаження для шкіл.

Поправки набудуть чинності після їх публікації в офіційному Збірнику законів.