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Чехія підсумували обсяги військової допомоги Україні

13 грудня 2024, 17:39
Чехія підсумували обсяги військової допомоги Україні
Фото: gettyimages.com
Найбільше Прага передала Києву зброї та боєприпасів.

З початку повномасштабної війни в Україні Чехія передала Києву зброї та боєприпасів, які зберігалися на складах чеської армії, на суму 291,5 млн євро.

Про це повідомила журналістам у четвер міністрерка оборони Чехії Яна Чернохова, передає Radio Prague International.

Також як донор і координатор Прага брала участь у постачанні Києву зброї та боєприпасів на суму приблизно 3 млрд доларів.

Міністрерка оборони додала, що чеська армія та оборонна промисловість поставили в Україну понад 1600 одиниць військової техніки та мільйони снарядів різного калібру.

"Ми підготували понад сім тисяч українських військових як на території Чехії, так і в Польщі. Це понад 10% загального обсягу тренувальних центрів Євросоюзу", - сказала Чернохова.

Вона нагадала, що країна зробила внесок у розмірі 865 млн крон (34,5 млн євро) до чеської ініціативи «Снаряди для України», у рамках якої Прага шукає артилерійські боєприпаси для України в країнах за межами ЄС. 

"Ми приділили ключову увагу ініціативі, метою якої було постачання в Україну до кінця року 500 тисяч одиниць необхідних великокаліберних боєприпасів", - уточнила глава міністерство.

Чехія також закуповує боєприпаси, використовуючи доходи від заморожених російських активів, сказала вона.

Міністерство оборони країни підтримує проєкти зі співпраці чеських та українських компаній. 

"Як приклад я можу навести виробництво дронів чесько-українською компанією, перенесення виробництва автомата BREN 2 і боєприпасів до нього в результаті взаємодії української промисловості з чеськими компаніями Sellier & Bellot або Czechoslovak Group", - підсумувала Чернохова.

 

Чехіяпідтримка Україна

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