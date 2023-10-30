Чехія підтримує реформу ООН і Ради безпеки

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага підтримує реформу ООН та Ради безпеки організації, але провести зміни можна лише зсередини.

Про це Павел написав в X (Twitter).

"Кілька тижнів тому на переговорах у Нью-Йорку я підкреслив, що Чеська Республіка вже давно підтримує реформи ООН, в тому числі Ради Безпеки. Це можна зробити тільки зсередини", - йдеться в дописі.

Петр Павел додав, що такі питання, як сталий розвиток, зміна клімату, захист прав людини та інші, повинні обговорюватися на цій глобальній платформі, щоб знайдені рішення були дійсними для всіх.

Ми також писали, що в кінці літа Рада безпеки ООН тимчасово зняла з КНДР частину санкцій.

Нагадаємо, що КНДР відкрито підтримує російську агресію в Україні, а з початку року, за інформацією США, постачала боєприпаси бойовикам "Вагнера". А нещодавно міністр оборони росії Сергій Шойгу їздив до Пхеньяна - у Білому домі вважають, що таким чином він міг просити про підтримку у вигляді зброї.