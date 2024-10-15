Чехія після майже трирічної перерви поверне свого посла в москву

Коштовал вже отримав згоду від приймаючої країни, так званий агреман.

Новим послом Чехії у москві стане Даніель Коштовал, колишній заступник міністра оборони.

Про це повідомляє ČTK з посиланням на МЗС Чехії.

Новий посол повинен вступити на посаду в перші місяці 2025 року. Попередній посол Чехії в росії Вітезслав Півонька залишив свою посаду наприкінці травня.

"Посли в росії мають ключові країни, які є стратегічними союзниками Чеської Республіки – Велика Британія, Франція, Німеччина або Сполучені Штати Америки. Я бажаю послу багато сил у цій складній місії", – сказав міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

Коштовал вже отримав згоду від приймаючої країни, так званий агреман.

Коштовал працює в Міністерстві закордонних справ з 1996 року на посадах директора департаменту політики безпеки, директора департаменту Північної та Східної Європи та генерального директора з питань неєвропейських країн.