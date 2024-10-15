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Чехія після майже трирічної перерви поверне свого посла в москву

15 жовтня 2024, 17:11
Чехія після майже трирічної перерви поверне свого посла в москву
Фото: ukrinform.ua
Коштовал вже отримав згоду від приймаючої країни, так званий агреман.
Новим послом Чехії у москві стане Даніель Коштовал, колишній заступник міністра оборони.
 
Про це повідомляє ČTK з посиланням на МЗС Чехії.
 
Новий посол повинен вступити на посаду в перші місяці 2025 року. Попередній посол Чехії в росії Вітезслав Півонька залишив свою посаду наприкінці травня.
 
"Посли в росії мають ключові країни, які є стратегічними союзниками Чеської Республіки – Велика Британія, Франція, Німеччина або Сполучені Штати Америки. Я бажаю послу багато сил у цій складній місії", – сказав міністр закордонних справ Ян Ліпавський.
 
Коштовал вже отримав згоду від приймаючої країни, так званий агреман.
 
Коштовал працює в Міністерстві закордонних справ з 1996 року на посадах директора департаменту політики безпеки, директора департаменту Північної та Східної Європи та генерального директора з питань неєвропейських країн.
 
У 1998-2002 роках працював у Постійному представництві Чеської Республіки при Північноатлантичному альянсі (НАТО). З 2003 по 2006 рік він вже працював у посольстві в москві, а потім у посольстві у Вашингтоні.
 
У 2013 році став першим заступником міністра оборони. Згодом, до кінця 2018 року, був заступником міністра оборони з питань стратегії, зовнішніх відносин та планування, а потім з питань озброєнь та закупівель.
 
З 2018 року посол Півонька працював у росії, але з 2022 року він перебуває в Празі, і Чехія відтоді представлена дипломатами нижчого рівня. Посольство зараз очолює тимчасовий повірений у справах Ян Ондржейка.
 
Чеська Республіка має напружені дипломатичні відносини з росією з 2021 року після того, як чеські спецслужби та слідчі виявили, що агенти російських спецслужб були причетні до вибухів на складах боєприпасів у Врбетицях у Злінському краї у 2014 році. Кількість російських дипломатів у Чехії знову зменшилася після російського вторгнення в Україну два роки тому. Минулого року в посольстві росії в Празі працювало шість дипломатів.

 

Чехіяпосолвійна в Україніросія окупанти

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