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Чехія планує передати Україні 500 тисяч снарядів до кінця року

24 липня 2024, 15:11
Чехія планує передати Україні 500 тисяч снарядів до кінця року
Київ вже отримує від Праги боєприпаси калібру 155 мм і отримуватиме й надалі.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала розповів, що його країна до кінця 2024 року поставить Україні приблизно 500 тисяч боєприпасів у рамках своєї ініціативи. 

Про це повідомляє агенція Укрінформ.

"Поставки триватимуть прогнозованими темпами в найближчі місяці, до кінця року українській армії буде поставлено близько 500 тисяч одиниць боєприпасів калібру 155 мм", – заявив чеський прем'єр.

Він додав, що паралельно з цим Чехія вже постачає щорічно сотні тисяч боєприпасів великих калібрів інших видів. 

Україна в липні та серпні отримає ще 100 тисяч боєприпасів завдяки чеській ініціативі. 

Як зазначається, Чехія має достатньо коштів, щоб до кінця року передати Києву пів мільйона снарядів.

Нагадаємо, що днями Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією.

 

Чехіяпідтримка Україничеська ініціатива

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