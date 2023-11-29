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Чехія планує заморозити російські готелі в Карлових Варах

29 листопада 2023, 14:07
Чехія планує заморозити російські готелі в Карлових Варах
Стоп росія
До цього в країні вже заморозили близько 70 об'єктів "Держзакордонвласності".

Фінансово-аналітичне управління Чехії розглядає можливість заморожування нових об'єктів нерухомості російських державних організацій. 

Про це повідомляє Чеське телебачення.

Наразі триває перевірка готелів, що належать іншим російським державним організаціям. Серед них "Ulrika" та "Moskevsky dvur" у Карлових Варах.

За даними чеської влади, їх контролюють російська держкомпанія "Медичний центр" та компанія "Зв’язокінвестнафтохім" із Татарстану.

15 листопада влада Чехії внесла до національного санкційного списку ФДУП "Держзакордонвласність", вона управляє російськими об'єктами нерухомості за кордоном.

Підприємство втратило можливість здійснювати будь-які дії з управління майном у Чехії, а у кремлі пообіцяли відповісти на замороження російських держактивів.

 

готеліЧехіявійна в Україніросія окупанти

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