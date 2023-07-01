Чехія почала головування у "Вишеградській групі"
Про це повідомляє Radio Prague International.
Під час свого головування Чехія планує продовжити зміцнення співпраці, заснованої на принципах прав людини, свободи та демократії, розповів міністр закордонних справ країни.
Чеське головування в "Вишеградській групі" також наголошує на важливості надання чіткої, твердої та конкретної підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, яка з лютого 2022 року чинить опір російському вторгненню.
Серед трьох пріоритетів Праги буде допомога Україні. Першим пріоритетом буде освітня, культурна співпраця між країнами V4, співпраця у сфері досліджень, спорту, безпеки, зокрема у контексті міграції, заявлялв прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.
Другим пріоритетом буде інноваційність – усі проєкти у сфері розвитку, зокрема розбудова транспортних та енергетичних сполучень між країнами.
"Третім пріоритетом є підтримка незалежності й територіальної цілісності України, допомога біженцям з України, а також відбудова України", - йдеться на сайті.
Країни V4 не одностайні у питанні військової допомоги Україні. Угорщина, на відміну від трьох інших держав, виступає проти постачання зброї Києву, пише видання.
Є також відмінності у підходах окремих країн до реформи міграційних правил Європейського Союзу. Чехія підтримує реформу, а Польща та Угорщина категорично проти.