Чехія почала головування у "Вишеградській групі"

Від сьогодні Чеська Республіка розпочала річне головування у "Вишеградській групі", куди ще входять Угорщина, Словаччина і Польща.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Під час свого головування Чехія планує продовжити зміцнення співпраці, заснованої на принципах прав людини, свободи та демократії, розповів міністр закордонних справ країни.

Чеське головування в "Вишеградській групі" також наголошує на важливості надання чіткої, твердої та конкретної підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, яка з лютого 2022 року чинить опір російському вторгненню.

Серед трьох пріоритетів Праги буде допомога Україні. Першим пріоритетом буде освітня, культурна співпраця між країнами V4, співпраця у сфері досліджень, спорту, безпеки, зокрема у контексті міграції, заявлялв прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Другим пріоритетом буде інноваційність – усі проєкти у сфері розвитку, зокрема розбудова транспортних та енергетичних сполучень між країнами.

"Третім пріоритетом є підтримка незалежності й територіальної цілісності України, допомога біженцям з України, а також відбудова України", - йдеться на сайті.

Країни V4 не одностайні у питанні військової допомоги Україні. Угорщина, на відміну від трьох інших держав, виступає проти постачання зброї Києву, пише видання.

Є також відмінності у підходах окремих країн до реформи міграційних правил Європейського Союзу. Чехія підтримує реформу, а Польща та Угорщина категорично проти.