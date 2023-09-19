Чехія постачатиме Україні зброю за фінансової підтримки Данії та Нідерландів

Йдеться про танки, гаубиці та ППО.

Чехія домовилася з Данією та Нідерландами, що за їхньої фінансової підтримки постачатиме чеську зброю в Україну.

Про це заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець, повідомляє České noviny.

Зазначається, що відповідний документ про співпрацю було підписано сьогодні на полях зустрічі контактної групи щодо України на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині з представниками Данії та Нідерландів.

"На думку Міністерства оборони Чехії, ця угода стане прекрасною можливістю для чеських компаній. Першим підпроектом стане передача в дар 15 модернізованих танків Т-72ЕА" - йдеться у матеріалі.

За словами Блажковця, будуть поставки додаткових танків, гаубиць, стрілецької зброї, бойових машин піхоти, засобів ППО і засобів РЕБ або боєприпасів від підприємств чеської оборонної промисловості.

Хоча вищезгадані танки Україна отримає найближчим часом, решту озброєнь, поставлених у рамках підписаної угоди, українська армія поступово отримає найближчими місяцями та у 2024 році.

За даними Міноборони Чехії, метою є довгостроковий характер співпраці та підтримки Збройних сил України.

"Ця угода означатиме величезну вигоду для подальшого розвитку чеської оборонної промисловості та для безпеки Чехії як такої", - сказав Блажковец.

Він також зазначив, що завдяки їй чеські виробники озброєнь стануть більш конкурентоспроможними на світовому ринку. Це будуть проєкти з великою економічною вигодою для Чеської Республіки, включно з можливостями працевлаштування для громадян.

Цей танк - це експортна версія радянського танка Т-72М1, який модернізувала компанія Excalibur Armу. Україна вже використовує їх на полі бою. Потужність його двигуна була збільшено до 840 кінських сил.