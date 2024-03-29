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ПОЛІТИКА

Чехія повідомила про викриття російської пропагандистської мережі в ЄС

29 березня 2024, 15:33
Чехія повідомила про викриття російської пропагандистської мережі в ЄС
Фото: ukrinform.ua
До цього причетний Медведчук.

Уряд Чехії додав операторів сайту "Голос Європи" до переліку національних санкцій проти росії, оскільки він є частиною російської операції впливу, мета якої — поставити під сумнів територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Про це пишуть МЗС Чехії, Der StandardSpiegel.

У Чехії зʼясували, що вплив медіа "Голос Європи" поширюється і поза межами їхньої країни. Зокрема, цей сайт використовувався для прихованого фінансування прихильних до Кремля кандидатів на європейські вибори у червні 2024 року. Є інформація, що угорські, німецькі, бельгійські, французькі, нідерландські та польські політики отримували гроші від росії.

Празький портал новин "Голос Європи" (Voice of Europe) поширював наративи, спрямовані на те, щоб переконати Європейський Союз припинити допомогу Україні. Чеська інформаційна служба безпеки (BIS) виявила, що проросійська пропагандистська мережа вела діяльність, яка "має серйозні наслідки для безпеки Чехії та ЄС". "Голос Європи" агітував проти територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Компанія-оператор вебсайту voiceofeurope.com, який також доступний німецькою мовою, зареєстрована в Празі. Медіа активне в соціальних мережах, таких як Facebook та X, де у нього понад 180 тисяч підписників.

За медіа Voice of Europe стоїть, зокрема, підозрюваний у державній зраді колишній проросійський нардеп Віктор Медведчук та його партнер-пропагандист Артем Марчевський, проти яких Чехія запровадила санкції. Як пишуть у Spiegel, Медведчук використовував "Голос Європи" в кількох країнах Євросоюзу для "надання таємної фінансової підтримки обраним кандидатам на виборах до Європарламенту" і для "підтримки пропагандистської діяльності" проти України.

Деякі європейські політики працювали з новинним сайтом "Голос Європи" і отримували за це російські гроші, якими в певних випадках покривали витрати на свої кампанії на виборах до Європарламенту. Медіа публікувало заклики цих політиків до ЄС припинити допомогу Україні.

Гроші політикам передавали або готівкою під час особистих зустрічей у Празі, або переказували через криптовалюту. На це й саму роботу сайту витратили шестизначну суму в євро.

У Spiegel додали, що політики ультраправої та проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) регулярно зʼявлялися на "Голосі Європи". Вони активно висвітлювали, наприклад, протести фермерів проти урядів Німеччини та Польщі чи акції проти міграції.

"Голос Європи" публікував інтервʼю з головним кандидатом від АдН на виборах до Європарламенту Максиміліаном Крахом, який заявляв про нібито причетність США до підриву газопроводів "Північний потік — 1" і "Північний потік — 2". Такі ж наративи поширють російські пропагандисти. У коментарі для Spiegel Крах заявив, що не отримував грошей від "Голосу Європи".

ЧехіяЄвросоюзМедведчуксанкціі проти росіїпропаганда рф

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