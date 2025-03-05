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ПОЛІТИКА

Чехія припинила постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба"

05 березня 2025, 13:49
Чехія припинила постачання російської нафти через нафтопровід
Фото: ukrinform.ua
Наразі немає значних обмежень у постачанні нафти на чеські нафтопереробні заводи.

Чехія перестала отримувати російську нафту нафтопроводом "Дружба". Країна готова до такого розвитку подій.

Про це повідомляє MERO ČR.

"Ми маємо інформацію про припинення постачання нафти до Чехії через нафтопровід Дружба. Ми на зв’язку з усіма нашими партнерами, особливо з Orlen Unipetrol та Адміністрацією державних матеріальних резервів, і оперативно вирішуємо цю ситуацію", - розповіла речниця MERO ČR Барбора Путцова.

За її словами, наразі немає значних обмежень у постачанні нафти на чеські нафтопереробні заводи, оскільки країна підготувалася до таких подій. Вона зауважила, що державні матеріальні резерви дають змогу компенсувати короткострокові перебої в постачанні нафти та нафтопродуктів протягом 90 днів.

"Успішно завершилися останні стрес-тести, і MERO ČR готова впоратися з новою ситуацією без серйозних проблем. У надзвичайній ситуації нафтопроводи TAL та IKL можуть бути використані як повноцінна альтернатива нафтопроводу Дружба", - зазначила Путцова.

Чехіянафта рф

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