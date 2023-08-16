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Чехія розширила санкції проти рф – ЗМІ

16 серпня 2023, 19:07
Чехія розширила санкції проти рф – ЗМІ
Фото: ukrinform.ua
МЗС Чехії пропонує внести імена до санкційного списку Євросоюзу.

Чехія сьогодні, 16 серпня, розширила санкції проти росії. Під обмеження потрапили три людини, зокрема директор АТ "Тактичне ракетне озброєння" Борис Обносов.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє  České noviny.

За пропозицією міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського до списку національних санкцій увійшли російський бізнесмен Борис Обносов і його родичі, чоловік і дружина Ростислав і Ольга Зорікова.

МЗС Чехії пропонує внести імена до санкційного списку Євросоюзу.

За даними Міністерства, Обносов є генеральним директором державного холдингу КРТВ, який виробляє системи озброєння і постачає їх збройним силам режиму російського диктатора владіміра путіна. АТ "Тактичне ракетне озброєння" виробляє ракети Х-35.

А Зорікови мають родинні зв'язки з Обносовим і отримують від цього особистий зиск, володіють і користуються елітною нерухомістю та автомобілями в Чехії. Ольга Зорікова - дочка Обносова, Ростислав Зоріков - її чоловік.

"російський олігарх, який стоїть за виробництвом ракет, що вбивають невинних українців, повинен нести наслідки. Так само, як ті, хто насолоджується розкішшю в Чехії на гроші від торгівлі смертю", - заявив Ліпавський.

Для цих осіб включення до списку санкцій означає заборону на в'їзд і перебування в Чехії, неможливість проведення будь-яких фінансових операцій через чеські юридичні особи або заморожування будь-яких активів у країні, за що відповідає Бюро фінансового аналізу. 

Включення до національного списку санкцій стало можливим завдяки так званому "Акту Магнітського", який набув чинності в січні.

Нагадаємо, Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти росії.

Чехіясанкціі проти росіївійна в Україні

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