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ПОЛІТИКА

Чехія розширює ініціативу щодо боєприпасів для України

08 червня 2024, 19:48
Чехія розширює ініціативу щодо боєприпасів для України
Фото: gettyimages.com
За словами урядовців, до кінця року Україна має отримати близько півмільйона боєприпасів. Чернохова заявила, що донорів має бути достатньо на постійній основі.

Чеська Республіка продовжує отримувати повідомлення від країн, які хочуть взяти участь у чеській ініціативі щодо боєприпасів для України.

Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, пише Ceske Noviny.  

За її словами, меморандуми про взаєморозуміння з іншими державами вже знаходяться на столі.

"У нас є й інші меморандуми про взаєморозуміння на столі. Країни все ще зв'язуються з нами і хочуть брати участь в ініціативі щодо боєприпасів", – сказала Чернохова.

За словами урядовців, до кінця року Україна має отримати близько півмільйона боєприпасів. Чернохова заявила, що донорів має бути достатньо на постійній основі.

Прем'єр-міністр Петр Фіала заявив минулого тижня, що 15 країн ЄС і Організація Північноатлантичного договору на сьогоднішній день внесли понад 1,6 мільярда євро в ініціативу.

Міністерка оборони сподівається, що поставки покажуть себе на полі бою. "Ми зробимо все можливе, щоб це було так. Але боєприпаси будуть в руках українців, і, звичайно, це буде залежати від їхньої тактики, від їхнього військового порядку, який вони оберуть. Ми можемо надати їм підтримку саме у вигляді військових матеріалів", – сказала вона.

Чернохова, як і Фіала або міністр закордонних справ Ян Ліпавський, виступає за те, щоб Україна використовувала поставлені військові матеріали на власний розсуд. "У будь-якому випадку, немає ніякого порушення міжнародного права з боку України, яка, відповідно до міжнародного права, як країна, що зазнала нападу, має право захищатися так, як вона вважає за потрібне", – заявила міністерка.

Чехіябоєприпасивійна в Україні

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