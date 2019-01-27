Чехія розслідує участь щонайменше 10 своїх громадян у боях на боці "Л/ДНР"

Заступник головного прокурора Праги Адам Башни підтвердив інформацію ЗМІ та повідомив, що у лютому 2018 року один чеський громадянин був звинувачений у тероризмі

Прокуратура Чехії рослідує участь щонайменше 10 чеських громадян у бойових діях на боці "Л/ДНР".

Про одного з підозрюваних, повне ім'я якого не уточнюється, повідомило чеське видання Deník N.

За даними ЗМІ, Павло К. поїхав на окупований Донбас у віці 22 років і був там з літа 2015 року до травня 2016 року, заїхав туди через Росію.

Видання не називає імен підозрюваних та міста їхнього народження до судового процесу, аби убезпечити їх родичів від переслідувань.

Заступник головного прокурора Праги Адам Башни підтвердив інформацію ЗМІ та повідомив, що у лютому 2018 року один чеський громадянин був звинувачений у тероризмі.

"Він б ув звинувачений у скоєнні злочину, визнаному законом як терористичний акт за статтею 311 (1) (a), (2) (a), а) відповідно до параграфу 313 КК за активну збройну діяльність в рамках незаконної сепаратистської структури, що виголошує себе як "Донецька народна республіка" (метою якої є порушення основної політичної та економічної структури суверенної та незалежної України шляхом контролю над її територією), проти озброєних та сил безпеки України", – повідомив Башни.

Представник прокуратури відмовився підтвердити ім’я звинувачуваного, пославшись на закони Чехії, які забороняють надавати ЗМІ дані для ідентифікації підозрюваних.

Також Башни підтвердив, що за подібним звинуваченням розслідування ведеться проти ще однієї особи.

Нагадаємо, на окупованій російськими найманцями території Донеччини дрони СММ ОБСЄ зафіксували гаубиці, танки і протитанкову гармату, а поблизу Луганська - 22 системи реактивного залпового вогню "Град".