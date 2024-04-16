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Чехія шукає 3 мільярди доларів на боєприпаси для України

16 квітня 2024, 21:07
Чехія шукає 3 мільярди доларів на боєприпаси для України
Чехія уклала контракт на 180 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів.

Чехія уклала контракти на постачання ЗСУ 180 тисяч снарядів. Ще можна закупити 800 тисяч, це коштуватиме приблизно три мільярди доларів.

Про це повідомляють Ceske Noviny.

Так, президент Чехії Петр Павел заявив, що чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів для України, набирає обертів. Наразі до неї приєдналися 20 держав. Павел додав, що робота з пошуку грошей і партнерів для реалізації ініціативи триває.

"Я думаю, що це відображення того факту, що всі знають про певний борг щодо обіцяної підтримки України, коли Євросоюз обіцяв надати мільйон одиниць до березня цього року. На жаль, цього не сталося", - сказав президент Чехії.

Павел зазначив, що коли союзники не збираються допустити поразки Києва, бо це, "звичайно, не в наших інтересах, то добре, що створюються такі ініціативи, як наша, які намагаються отримати боєприпаси та необхідне обладнання для України, де б воно не було".

За словами глави чеського уряду Петера Фіали, Чехія уклала контракт на 180 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів. Щоб закупити 800 тисяч боєприпасів, за словами чеського урядового уповноваженого з питань повоєнної реконструкції України Томаша Копечни, потрібно приблизно три мільярди доларів.

Чехіябоєприпасивійна в Україніросія окупанти

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