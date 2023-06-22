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Чехія цього року надасть Україні гуманітарну допомогу на €20-25 млн

22 червня 2023, 15:27
Чехія цього року надасть Україні гуманітарну допомогу на €20-25 млн
Фото: gettyimages.com
Уряд Чехії планує цього року планує надати Україні гуманітарної допомоги на €20-25 млн.

В коментарі повідомив уповноважений уряду Чехії з відбудови України Томаш Копечний, повідомляє Укрінформ.

"Торік ми надали Україні гуманітарної допомоги на суму близько 14 млн євро, а цього року це буде близько 20-25 млн євро", - сказав Копечний.

Він додав, що Прага зосереджує зусилля на допомозі Дніпропетровській області, оскільки це найбільш індустріально розвинений регіон України, а Чехія є найбільш індустріально розвиненою країною ЄС, відтак має відповідний досвід і розуміння, яким чином здійснювати такого роду допомогу. Водночас станом на сьогодні допомога Чехії не концентрується винятково на цій області, свідченням чого є факт, що донині понад 50% чеської допомоги прийшлося на інші регіони України, додав він.

Чехія у питанні відбудови України звертає особливу увагу на сфери транспорту, зеленої трансформації в енергетичному секторі, охорони здоров’я, екології, зокрема очищення питної води, вважає уповноважений.

Томаш Копечний підкреслив, що Чехія також надає значну військову допомогу Україні, зокрема танки, артилерійські системи, боєприпаси, опрацьовуючи запити українських військових й оцінюючи власні можливості. Крім того, Чехія постачає мобільні шпиталі та карети швидкої допомоги, реагуючи на прохання української сторони.

"Зараз метою Праги є пошук якомога більшої кількості міжнародних партнерів для спільного страхування ризиків щодо участі чеських та міжнародних компаній у відбудові і веденні бізнесу в Україні", - сказав Копечний.
Чехіяуманітарна допомога

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