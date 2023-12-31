Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Чехія відмовилася від участі в Радбезі ООН через вибухи в Бєлгороді

31 грудня 2023, 09:07
Чехія відмовилася від участі в Радбезі ООН через вибухи в Бєлгороді
Фото: Укрінформ
росія звинуватила Чехію у наданні Україні боєприпасів, якими начебто було завдано удару по російському місту.

Чехія відмовилася взяти участь в екстреному засіданні Ради безпеки ООН, яке скликає росія через вибухи у прикордонному з Україною місті Бєлгород.

Про це написав чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський у мережі Х (Twitter).

Ми відмовляємося, щоб нас куди-небудь викликала росія. Чехія не служитиме отруєній брехнею пропаганді агресора. Коли росія захоче обговорити виведення своїх окупаційних військ на Радбезі, ми з радістю прийдемо”, – написав він.

Представник росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що його країна вимагає проведення екстреної зустрічі Радбезу ООН. Він звинуватив Україну у "вбивстві мирних жителів" за допомогою боєприпасів з Чехії і вимагав присутності посла Чехії при ООН на засіданні.

До свого повідомлення він додав твіт колишнього кореспондента російського пропагандистського каналу RT Чея Боуза, який стверджував, що на відео "українська армія, яку підтримує НАТО, бомбардує центр Бєлгорода". Цього пропагандиста знають як активного поширювача фейків про Україну.

Засідання Радбезу ООН, скликане росією, призначене на 16:00 за нью-йоркським часом (23:00 за Києвом).

Чехіявійна в Українівибух в рфросія окупанти

Останні матеріали

Початок зимової ракетної кампанії. Чому росіяни вичікували – Том Купер
Cуспільство
Початок зимової ракетної кампанії. Чому росіяни вичікували – Том Купер
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 16:04
Захід має обміркувати
Політика
Захід має обміркувати "день, що попереду". Наступний рік буде більш насильницьким через росію, Іран та Китай – Мік Раян
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 12:18
росіяни атакують. Українці дають відсіч так сильно, як тільки можуть – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
росіяни атакують. Українці дають відсіч так сильно, як тільки можуть – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 08:53
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Політика
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 16:27
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Cуспільство
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 12:28
Так, Україна все ще може перемогти росію. Але вона потребує значно більше підтримки Європи – Джек Вотлінг
Політика
Так, Україна все ще може перемогти росію. Але вона потребує значно більше підтримки Європи – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 09:30
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Технології
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 16:22
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Політика
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 12:46
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється