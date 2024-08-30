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Чехія вперше розкрила країну-постачальника і ціну боєприпасів для України

30 серпня 2024, 16:53
Чехія вперше розкрила країну-постачальника і ціну боєприпасів для України
До цього інформація щодо країн в яких закуповуються боєприпаси для України не розголошувалась.
Компанія Czechoslovak Group, яка займається постачанням боєприпасів до України в рамках чеської ініціативи, вимушено розкрила деякі деталі постачань. Вперше розкрили одну з країн-постачальниць та ціну одного снаряда калібру 155-мм.
 
До цього інформація щодо країн в яких закуповуються боєприпаси для України не розголошувалась. Було відомо, що до постачання погодили країни, у яких рф має доволі активні позиції. Тепер же чехи підтвердили, що закуповують боєприпаси для України в Туреччини.
 
Про це у X (Twitter) повідомляє Czechoslovak Group.
 
Перше офіційне розкриття було вимушеним та є наслідком кризової комунікації на фоні спроб атакувати Czechoslovak Group у медіапросторі. Компанія зазначила, що між чеськими посадовцями та журналістами циркулюють документи із ціновою пропозицією одного з турецьких виробників на 155-мм артилерійських осколково-фугасних снарядів - 2700 доларів за одиницю.
 
Водночас за чеською ініціативою постачання здійснюється за ціною у 3200 євро. Різниця між цінниками - близько 750 доларів різниці. Це стало приводом для можливих звинувачень. На тлі публікацій у ЗМІ Czechoslovak Group заявили, що ціна пропозиція завжди орієнтовна, а не законтрактована.
 
Також існує суттєва різниця між ціною на складі виробника та ціною на складі у замовника, адже до неї варто додати всі транспортні витрати за перевезення вибухонебезпечного військового вантажу, страхування такої операції, а також податків та мит.
 
Також до ціни додають вартість тари. Існують також непублічні витрати, наприклад, "заміна деяких компонентів боєприпасів на компоненти нового виробництва". Чеська компанія визнає, що у цій різниці між цінами є її справедливий та помірний прибуток. Але підкреслює, що є "не простим посередником або перепродавцем, а надає досить складну послугу зі значною додатковою вартістю, використовуючи свої давні ноу-хау в області торгівлі військовими матеріалами".

 

Чехіявійна в Українівиробництво зброїросія окупанти

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