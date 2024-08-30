Чехія вперше розкрила країну-постачальника і ціну боєприпасів для України

До цього інформація щодо країн в яких закуповуються боєприпаси для України не розголошувалась.

Компанія Czechoslovak Group, яка займається постачанням боєприпасів до України в рамках чеської ініціативи, вимушено розкрила деякі деталі постачань. Вперше розкрили одну з країн-постачальниць та ціну одного снаряда калібру 155-мм.

До цього інформація щодо країн в яких закуповуються боєприпаси для України не розголошувалась. Було відомо, що до постачання погодили країни, у яких рф має доволі активні позиції. Тепер же чехи підтвердили, що закуповують боєприпаси для України в Туреччини.

Про це у X (Twitter) повідомляє Czechoslovak Group.

Перше офіційне розкриття було вимушеним та є наслідком кризової комунікації на фоні спроб атакувати Czechoslovak Group у медіапросторі. Компанія зазначила, що між чеськими посадовцями та журналістами циркулюють документи із ціновою пропозицією одного з турецьких виробників на 155-мм артилерійських осколково-фугасних снарядів - 2700 доларів за одиницю.