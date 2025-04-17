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ПОЛІТИКА

Чехія вперше за десятиліття повністю відмовилася від російської нафти

17 квітня 2025, 15:51
Чехія вперше за десятиліття повністю відмовилася від російської нафти
Фото: ukrinform.ua
Чехія вперше більше ніж за 60 років стала незалежною від нафтопроводу "Дружба".

Чехія вперше в історії стала повністю незалежною від поставок російської нафти. Це стало можливим завдяки проєкту з розширення західного трубопроводу TAL.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, якого цитує Ceske noviny.

За словами Фіала, Чехія вперше більше ніж за 60 років стала незалежною від нафтопроводу "Дружба". 

"Перші збільшені поставки неросійської нафти прибули з італійського порту Трієст до Центрального нафтобази в Нелагозеву в середу. Сьогодні вдень MERO CR почне транспортувати сиру нафту своєму власнику, компанії Orlen Unipetrol, на НПЗ в Литвинові", - розповів директор MERO CR.

Відтепер Чехія здатна перекачувати до 8 млн тонн сирої нафти на рік із західних трубопроводів. Цього буде достатньо, щоб покрити споживання нафтопереробних заводів в країні. 

"Ми зробили ще один крок на шляху до нашої енергетичної незалежності", - заявив прем'єр.

нафта рфЧехія

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