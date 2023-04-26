Матеріали:
Теми:

Чехія ввела санкції проти російського патріарха

26 квітня 2023, 16:58
Чехія ввела санкції проти російського патріарха
Патріарх Кирило. Фото: photobraz.com
Обмеження передбачають заборону в'їзду до Чехії та заморожування активів на території країни.

Уряд Чехії запровадив санкції проти глави рпц, патріарха московського Кіріла.

Про це повідомляє  ТАСС із посиланням на МЗС Чехії.

Уточнюється, що санкції проти патріарха запровадили через його підтримку російської агресії в Україні. 

Глава рпц став першою фізичною особою з росії, яка потрапила до нового списку санкцій Праги. Цей список був узгоджений ще у січні, коли в Чехії набув чинності національний закон Магнітського.

ЧехіяЗАБОРОНАпатріарх Кірілсанкціі проти росіївійна в Україні

Останні матеріали

російське вторгнення знищило гангстерський рай в Україні. Та вплинуло на весь кримінальний світ – The Economist
Бізнес & Фінанси
російське вторгнення знищило гангстерський рай в Україні. Та вплинуло на весь кримінальний світ – The Economist
Переклад iPress – 26 квітня 2023, 17:01
Політика
"Креативна дипломатія" і ФСБ. Як російська неурядова організація налагоджувала контакти та шпигувала – "Радіо Свобода"
Переклад iPress – 26 квітня 2023, 13:09
Видатні професори міжнародних відносин, ПРИПИНІТЬ. ГОВОРИТИ. ПРО. УКРАЇНУ. Настав час сісти і замовкнути – Нейл Абрамс
Політика
Видатні професори міжнародних відносин, ПРИПИНІТЬ. ГОВОРИТИ. ПРО. УКРАЇНУ. Настав час сісти і замовкнути – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 26 квітня 2023, 10:04
Вільний світ має дотримуватися курсу підтримки України. Заморожений конфлікт чи часткова перемога неприйнятні – прем'єр-міністри Чехії, Словаччини та Польщі
Політика
Вільний світ має дотримуватися курсу підтримки України. Заморожений конфлікт чи часткова перемога неприйнятні – прем'єр-міністри Чехії, Словаччини та Польщі
Переклад iPress – 25 квітня 2023, 17:17
Україна має знайти власні способи виграти цю війну всупереч допомозі США та НАТО. Її очікування невиправдано затягує війну – Том Купер
Україна має знайти власні способи виграти цю війну всупереч допомозі США та НАТО. Її очікування невиправдано затягує війну – Том Купер
Переклад iPress – 25 квітня 2023, 13:03
Захід повинен захистити Україну і Тайвань. Звісно, якщо хоче вижити і мати власну безпеку – Едвард Лукас
Політика
Захід повинен захистити Україну і Тайвань. Звісно, якщо хоче вижити і мати власну безпеку – Едвард Лукас
Переклад iPress – 25 квітня 2023, 09:58
ВПС України потребують нових літаків. Який винищувач найкраще відповідає потребам? – The Economist
Політика
ВПС України потребують нових літаків. Який винищувач найкраще відповідає потребам? – The Economist
Переклад iPress – 24 квітня 2023, 17:11
Україна
Cуспільство
Україна "тримається" за Бахмут. А росія страждає від нестачі підшипників – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 квітня 2023, 13:11
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється