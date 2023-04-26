Чехія ввела санкції проти російського патріарха

Обмеження передбачають заборону в'їзду до Чехії та заморожування активів на території країни.

Уряд Чехії запровадив санкції проти глави рпц, патріарха московського Кіріла.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на МЗС Чехії.

Уточнюється, що санкції проти патріарха запровадили через його підтримку російської агресії в Україні.

Глава рпц став першою фізичною особою з росії, яка потрапила до нового списку санкцій Праги. Цей список був узгоджений ще у січні, коли в Чехії набув чинності національний закон Магнітського.