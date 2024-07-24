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Чехія виділяє $21 млн на підтримку економіки і розвитку України

24 липня 2024, 19:03
Чехія виділяє $21 млн на підтримку економіки і розвитку України
Фото: gettyimages.com
Уряд Чехії другий рік поспіль виділяє більше 21 мільйон доларів лише на гуманітарну підтримку, розвиток та економічну допомогу Києву.

За словами прем’єр-міністр Чеської Республіки Петра Фіала республіка виділить 500 млн крон в якості гуманітарної підтримки, підтримки програм розвитку та на економічну допомогу Україні.

Про це повідомляє агенція Укрінформ.

"За перші шість місяців цього року вже витрачено приблизно половину цієї суми. Чеські фірми постачатимуть, наприклад, водоочисні установки та обладнання для хірургічних кабінетів чи реабілітаційних центрів Дніпропетровської області", - сказав глава уряду.

Він додав, що минулого року було виділено таку ж саму суму, 500 мільйонів крон, на проєкти в рамках гуманітарної, економічної допомоги та на розвиток України. Зокрема, в її рамках Чехія сприяла розмінуванню постраждалих від війни сільськогосподарських територій у Харківській, Херсонській і Сумській областях.

Прем’єр Чехії також навів інший приклад допомоги: компанія GENTEC з Брно, яка працює у сфері постачання енергетичних технологій, зокрема когенераційних установок, виграла в міжнародних тендерах і поставила в Україну 30 когенераційних установок на суму понад 400 мільйонів крон.

Чеські компанії підтримують Україну з самого початку повномасштабного російського вторгнення. Уже в перший рік вони почали налагоджувати контакти з новими партнерами, їздити в Україну з діловими місіями. До відновлення України, в тому числі завдяки підтримці уряду, долучаються дедалі більше чеських фірм. Вони беруть участь у конкурсах на державні замовлення і отримують контракти завдяки своїй експертизі.

"Своєю якістю вони можуть вразити іноземних інвесторів та фінансові установи… Коли ми сьогодні їдемо в Україну, то бачимо конкретні результати їхньої роботи", - підсумував прем’єр.

Він нагадав про чеські гуманітарні організації, волонтерів, які зібрали «кілька мільярдів крон» для допомоги Україні.

Нагадаємо, що минулого тижня Україна підписала безпекові угоди з Чехією.

 

Чехіяпідтримка України

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