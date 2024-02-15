Чехія вирішила відмовитися від власної валюти і перейти на євро

Відповідне звернення до Національної економічної ради Чехії та парламенту, ухвалив уряд.

Чехія планує незабаром відмовитись від власної валюти та долучитись до загальноєвропейського євровалютного простору.



Про це повідомляє Radio Prague.

На першому етапі планується перехідний механізм балансування валют і обмінних курсів з євро. Потім має бути здійснено повноцінну відмову від євро та припинення використання внутрішніх національних грошей.



Для того, щоб оцінити всі ризики та вигоди, уряд просить Національну економічну раді та парламент долучитись до вивчення питання і сформувати остаточну позицію не пізніше жовтня 2024 року. На початку 2025 року урядовці планують затвердити вже конкретні заходи щодо переходу на загальноєвропейську валюту. Таким чином у 2025 році Чехія може почати процес переходу на використання євро як єдиної валюти в державі.