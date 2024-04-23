Чехія вироблятиме оновлену версію Leopard 2

Прага почне виробляти нові бойові танки Leopard 2A8 не раніше 2026 року.

Про це повідомляє чеський новинний онлайн-щоденник echo24.

Оборонні чешські підприємства залучать до виготовлення нових танків Leopard 2A8 і це що стане частиною великого європейського замовлення.

Виготовляти танки будуть підприємства, які входять до складу холдингу Czechoslovak Group.

На заводі Excalibur Army у місті Штернберк збиратимуть башти для німецьких танків, виробляти вузли для Leopard 2 також буде підприємство Velká Bíteš, яке виробляє допоміжні енергоагрегати та Ray Service і займається виготовленням електромереж.

Всі ці підприємства беруть участь у виробництві іншої німецької новинки – бойової машини піхоти Lynx.

Виготовляти Leopard 2A8 чехи розпочнуть не раніше 2026 року, а перші машини передадуть замовникам не раніше 2027-го.

Зазначимо, що зараз німецька Krauss-Maffei Wegmann виробляє 3-4 танки Leopard 2A7 на місяць: такі показники експерти вважають абсолютно незадовільним. Залучення потужних чеських підприємств має вирішити проблему.

Танк Leopard 2A8 це новою версія відомого німецького танка Leopard 2, базою для нього стала серійна модель угорська Leopard 2A7HU.