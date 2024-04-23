Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Чехія вироблятиме оновлену версію Leopard 2

23 квітня 2024, 14:09
Чехія вироблятиме оновлену версію Leopard 2
Фото: dw.com
Прага почне виробляти нові бойові танки Leopard 2A8 не раніше 2026 року.

Про це повідомляє чеський новинний онлайн-щоденник echo24.

Оборонні чешські підприємства залучать до виготовлення нових танків  Leopard 2A8 і це що стане частиною великого європейського замовлення. 

Виготовляти танки будуть підприємства, які входять до складу холдингу Czechoslovak Group. 

На заводі Excalibur Army у місті Штернберк збиратимуть башти для німецьких танків, виробляти вузли для Leopard 2 також буде підприємство Velká Bíteš, яке виробляє допоміжні енергоагрегати та Ray Service і займається виготовленням електромереж. 

Всі ці підприємства беруть участь у виробництві іншої німецької новинки – бойової машини піхоти Lynx.

Виготовляти Leopard 2A8 чехи розпочнуть не раніше 2026 року, а перші машини передадуть замовникам не раніше 2027-го.

Зазначимо, що зараз німецька Krauss-Maffei Wegmann виробляє 3-4 танки Leopard 2A7 на місяць: такі показники експерти вважають абсолютно незадовільним. Залучення потужних чеських підприємств має вирішити проблему.

Танк Leopard 2A8 це новою версія відомого німецького танка Leopard 2, базою для нього стала серійна модель угорська Leopard 2A7HU.

 
Чехіятанк Leopard 2

Останні матеріали

Нема причин поки радіти оголошенню про американську допомогу. Що дозволяє росіянам просуватися – Том Купер
Політика
Нема причин поки радіти оголошенню про американську допомогу. Що дозволяє росіянам просуватися – Том Купер
Переклад iPress – 23 квітня 2024, 16:53
Багато дрібних дій. росіяни продовжують наполегливо атакувати українські позиції за підтримки авіації та артилерії – Дональд Гілл
Cуспільство
Багато дрібних дій. росіяни продовжують наполегливо атакувати українські позиції за підтримки авіації та артилерії – Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 квітня 2024, 11:21
російська загроза не щезне. Без європейського переозброєння НАТО прирікає себе на поразку – Ендрю Міхта
Політика
російська загроза не щезне. Без європейського переозброєння НАТО прирікає себе на поразку – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 квітня 2024, 08:08
Проросійська фракція Республіканської партії програла. Тепер Україна має перемогти – Енн Епплбом
Політика
Проросійська фракція Республіканської партії програла. Тепер Україна має перемогти – Енн Епплбом
Переклад iPress – 22 квітня 2024, 16:11
Чортівня закінчилася і ми повинні виграти цю битву. Як відбувалося результативне голосування в Конгресі – Філліпс О'Брайен
Політика
Чортівня закінчилася і ми повинні виграти цю битву. Як відбувалося результативне голосування в Конгресі – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 квітня 2024, 12:13
Рахунок за втрати під Авдіївкою. росіяни активно пробиваються для обходу лінії оборони на захід під Бахмутом – Том Купер
Політика
Рахунок за втрати під Авдіївкою. росіяни активно пробиваються для обходу лінії оборони на захід під Бахмутом – Том Купер
Переклад iPress – 22 квітня 2024, 06:31
Повітряно-ракетна війна. Успіхи українців та атаки росіян по цивільних об'єктах – Том Купер
Політика
Повітряно-ракетна війна. Успіхи українців та атаки росіян по цивільних об'єктах – Том Купер
Переклад iPress – 21 квітня 2024, 15:52
Стратегія мужності. Наступна фаза російсько-української війни – Hudson Institute
Політика
Стратегія мужності. Наступна фаза російсько-української війни – Hudson Institute
Переклад iPress – 19 квітня 2024, 16:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється