Чехія за останні місяці передала для ЗСУ десятки модернізованих радянських танків
Чехія за останні місяці змогла передати Україні кілька десятків танків Т-72.
Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова.
Чеський міністр зустрілася зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Чехія хоче приєднання до німецького тендеру на закупівлю бойових танків Leopard у новій версії 2A8.
Чеська армія наразі використовує модернізовані танки T-72M4CZ. За останні місяці вона поставила Україні кілька десятків старих версій Т-72.
За цю допомогу вона отримає 14 танків Leopard 2A4 і одну ремонтно-евакуаційну машину Bpz3 Büffel.
Чернохова повідомила сьогодні, що Чехія вже отримала п'ять танків, інші мають прибути до кінця року, а ремонтно-евакуаційна машина - навесні 2024 року.