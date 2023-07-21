Чехія за останні місяці передала для ЗСУ десятки модернізованих радянських танків

За це від Німеччини вона вже отримала 5 танків Leopard 2A4.

Чехія за останні місяці змогла передати Україні кілька десятків танків Т-72.



Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

Чеський міністр зустрілася зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Чехія хоче приєднання до німецького тендеру на закупівлю бойових танків Leopard у новій версії 2A8.



Чеська армія наразі використовує модернізовані танки T-72M4CZ. За останні місяці вона поставила Україні кілька десятків старих версій Т-72.

За цю допомогу вона отримає 14 танків Leopard 2A4 і одну ремонтно-евакуаційну машину Bpz3 Büffel.

Чернохова повідомила сьогодні, що Чехія вже отримала п'ять танків, інші мають прибути до кінця року, а ремонтно-евакуаційна машина - навесні 2024 року.