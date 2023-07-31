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Чехія заарештувала майно російського олігарха Євтушенка

31 липня 2023, 08:41
Чехія заарештувала майно російського олігарха Євтушенка
Фото: ukrinform.ua
Уряд Чехії заблокував рахунки і заарештував майно російського олігарха-мільярдера Володимира Євтушенка.

Про це повідомляє Радіо Прага.

Управління фінансового аналізу Чехії заблокувало банківські рахунки та заморозило активи Володимира Євтушенка, який був внесений до санкційного списку Чехії минулого місяця.

Євтушенко має зв’язки з президентом росії володимиром путіним і має нерухомість у місті Карлові Вари вартістю понад 500 млн чеських крон.

Національний список санкцій Чехія складає згідно з власним "законом Магнітського", ухваленим у січні цього року з метою більш ефективного забезпечення захисту прав людини.

Закон був запроваджений на пропозицію МЗС Чехії на тлі триваючого вторгнення рф в Україну з метою припинення діяльності організацій і режимів, що порушують права людини або використовують терористичні методи та кібератаки.

 
ЧехіяЄвтушенко

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