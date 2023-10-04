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Чехія закликає до зменшення залежності ЄС від оборони США – Politico

04 жовтня 2023, 11:35
Чехія закликає до зменшення залежності ЄС від оборони США – Politico
Джерело: chas.news
Павел також підтримав необхідність розширення НАТО, яке "не слід відкладати до якогось гіпотетичного моменту в майбутньому, коли кандидати повністю відповідатимуть умовам".

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Європі потрібно зменшити залежність від США в питаннях оборони та натомість зайнятися зміцненням європейської складової НАТО.

Про це повідомляє Politico.

У виступі в Європейському коледжі в Брюгге Павел сказав, що домінуюча роль НАТО як провайдера безпеки Європи не допускає, щоб члени блоку нехтували власним внеском у спільну оборону.

"Зменшення залежності від США та розвиток внутрішньоєвропейських стратегічних інструментів слід розглядати як наш внесок у трансатлантичне партнерство", – сказав він.

Павел припустив, що європейським країнам «швидше за все, доведеться вийти за межі 2% видатків на оборону», маючи на увазі рекомендацію липневого саміту НАТО у Вільнюсі виділяти не менше 2% ВВП кожної країни Альянсу на оборону.

Як зазначає видання, зараз лише близько десятка із 31 країни – члена НАТО досягли такого рівня видатків на оборону або наближаються до нього.

Павел також підтримав необхідність розширення НАТО, яке "не слід відкладати до якогось гіпотетичного моменту в майбутньому, коли кандидати повністю відповідатимуть умовам", і підкреслив, що західні країни мають протистояти пропаганді росії в Африці.

Чехіявійна в Україніросія окупантипетр павел

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