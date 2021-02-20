Чехія закликала РФ припинити окупацію Криму
Як повідомляє "Європейська правда" про це йдеться у заяві відомства з нагоди сьомої річниці незаконної анексії Криму.
"В окупованому Криму порушуються основні права людини та громадянина", - заявили в МЗС Чехії, згадавши про переслідування демократичних активістів, політично вмотивовані суди та цілеспрямоване придушення прав кримських татар та інших національних меншин.
"Мілітаризація Кримського півострова та обмеження вільного плавання в Керченській протоці та Азовському морі грубо порушують міжнародне право та загрожують стабільності та безпеці в Європі" - йдеться у заяві.
Зазначається, що Чехія не визнає анексію і разом із державами-членами ЄС та НАТО та іншими міжнародними партнерами рішуче засуджує її.
"Ми висловлюємо свою однозначну підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Чеська Республіка закликає Російську Федерацію припинити порушення прав людини на півострові, звільнити політичних в'язнів з Криму, поважати міжнародне право та припинити окупацію української території" - заявили в МЗС Чехії.
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