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Чехія закликала РФ припинити окупацію Криму

МЗС Чехії засудило порушення прав людини в окупованому Криму і закликало РФ припинити окупацію.
Чехія закликала РФ припинити окупацію Криму Фото: gettyimages.com

Як повідомляє "Європейська правда" про це йдеться у заяві відомства з нагоди сьомої річниці незаконної анексії Криму.

"В окупованому Криму порушуються основні права людини та громадянина", - заявили в МЗС Чехії, згадавши про переслідування  демократичних активістів, політично вмотивовані суди та цілеспрямоване придушення прав кримських татар та інших національних меншин.

"Мілітаризація Кримського півострова та обмеження вільного плавання в Керченській протоці та Азовському морі грубо порушують міжнародне право та загрожують стабільності та безпеці в Європі" - йдеться у заяві.

Зазначається, що Чехія не визнає анексію і разом із державами-членами ЄС та НАТО та іншими міжнародними партнерами рішуче засуджує її.

"Ми висловлюємо свою однозначну підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Чеська Республіка закликає Російську Федерацію припинити порушення прав людини на півострові, звільнити політичних в'язнів з Криму, поважати міжнародне право та припинити окупацію української території" - заявили в МЗС Чехії.

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20 02 2021 14:35
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