Чехія запровадить 7% податок на ІТ-компанії, такі як Google та Facebook

Уряд Чехії схвалив запровадження нового податку на доходи від реклами міжнародних ІТ-корпорацій.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів Чехії, передає Reuters, передає "Громадське".

Новий податок у розмірі 7% ще має затвердити парламент країни. Ним оподатковуватимуть доходи ІТ-компаній, отримані від таргетованої реклами та продажу даних користувачів у Чехії.

Податок застосовуватимуть до компаній, які щороку у світі заробляють понад 750 мільйонів євро доходів та мають річний оборот у Чехії у понад 100 мільйонів крон (4,32 мільйона доларів).

У Мінфіні Чехії сподіваються, що у 2020 році, у разі позитивного голосування за законопроєкт парламентом, новий податок забезпечить додаткові 2,1 мільярда крон до бюджету.

Водночас у Мінфіні Чехії повідомили, що вважають цей податок тимчасовим. Він діятиме у країні доти, доки у світі не укладуть єдину глобальну систему оподаткування міжнародних ІТ-компаній.

Аналогічні податки запровадили у низці країн Європи. За допомогою них уряди країн прагнуть оподатковувати діяльність міжнародних ІТ-корпорацій, на зразок Facebook, Alphabet (Google) та Amazon, штаб-квартири яких знаходяться у США, однак свою діяльність та, відповідно, прибутки вони отримують по всьому світу.

Зокрема, влітку 2019 року у Франції запровадили податок на міжнародні ІТ-корпорації. Ним оподатковуватимуть доходи ІТ-компаній, які ті отримали на території країни. Ставка податку складе 2% від доходів. За допомогою цього податку у Франції планують отримати 200 мільйонів євро у 2020 році.

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