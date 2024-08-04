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ПОЛІТИКА

Чехія зацікавлена в польському проєкті Українського легіону – ЗМІ

04 серпня 2024, 13:38
Чехія зацікавлена в польському проєкті Українського легіону – ЗМІ
Фото: ukrinform.ua
Міністерство оборони Чехії збирає відомості від польської сторони щодо створення підрозділу. За даними відомства, у країні підготували понад 4000 українських військовослужбовців у 2023 році.

Уряд Чехії стежить за формуванням Українського легіону в Польщі та розглядає можливість участі в цьому проєкті.

Про це пише Kyiv Independent.

Український легіон представили на початку цього місяця як добровольчий військовий підрозділ, що складається з українських чоловіків, які живуть у Польщі та пройшли підготовку в збройних силах країни.

"Міністерство оборони Чехії збирає відомості від польської сторони щодо створення так званого Українського легіону", — повідомляє Idnes.cz з посиланням на представника міністерства Давида Полака.

За його словами, щойно вдасться зібрати необхідні дані, буде розглянуто можливість участі Польщі.

Наразі незрозуміло, чи передбачає участь Чехії створення аналогічного підрозділу на території країни, чи допомогу у створенні легіону в Польщі.

За даними Міністерства оборони Чехії, у країні підготували понад 4000 українських військовослужбовців у 2023 році.

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова повідомила, що такий план може допомогти українським чоловікам у країні взяти участь у захисті своєї батьківщини.

"Багато громадян хочуть допомогти своїй країні, але не хочуть повертатися в Україну, тому що не знають, чого очікувати", — сказала вона журналістам CT24.

У Чехії перебуває приблизно 570 000 українських громадян, серед іншого приблизно 380 000 отримали статус біженців.

У Польщі проживає приблизно мільйон українців. Про створення збройного підрозділу було оголошено в рамках угоди про безпеку, підписаної між Україною та Польщею 8 липня.

Набір до легіону проводитимуть українські консульства. Добровольців призвуть відповідно до законодавства України та навчать у Польщі місцеві інструктори. Станом на 11 липня в легіоні зареєструвалися "кілька тисяч" осіб, зазначив глава польського МЗС Радослав Сікорський.

ЧехіяПольщаУкраїнський легіон

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