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Чехія затвердила оборонну співпрацю зі США

01 серпня 2023, 19:51
Чехія затвердила оборонну співпрацю зі США
Фото: ukrinform.ua
Сьогодні уряд Чехії ратифікував угоду про оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє чеський портал IDNES

В адміністрації президента Чехії Петра Павла повідомили, що він підписав документ, тепер його має ратифікувати парламент. 

Обидві палати схвалили угоду значною більшістю: 66 голосами із 72 у Сенаті і 115 зі 144 у Палаті представників. Дебати у законодавчому органі супроводжувалися протестами проти присутності у Чехії американських військових.

"Ця угода є додатковою безпековою гарантією для Чехії і особливо важлива у контексті російської агресії проти України", - заявила міністр оборони Яна Чернохова.

Головним критиком угоди була опозиційна партія "Свобода і пряма демократія" SPD. Її представники наполягають, що угода є першим кроком до появи у Чехії американського контингенту і буцімто вона вигідна передусім Штатам.

Лідер політсили Томіо Окамура без успіху вимагав затвердження рішення на загальнонаціональному референдумі чи додаткового протоколу про те, що у Чехії не буде американських військових баз. 

В уряді і опозиційній ANO у відповідь аргументували, що угода і так цього не передбачає і потенційне рішення про довгострокову присутність американських сил у Чехії завжди потребуватиме окремого затвердження парламенту. Там відкинули маніпулятивні порівняння угоди з "тимчасовим" розміщенням СРСР своїх військ у Чехословаччині після вторгнення 1968 року. 

Більшість членів НАТО мають окремі двосторонні угоди про оборонну співпрацю із США. Серед країн на східному флангу Альянсу досі такої не мала лише Чехія.

СШАЧехіяспівпраця

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