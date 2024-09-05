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ПОЛІТИКА

Чехія заявляє про готовність замістити транзит російського газу через Україну

05 вересня 2024, 17:29
Чехія заявляє про готовність замістити транзит російського газу через Україну
Фото: ukrinform.ua
Крім того, заміна російського трубопровідного газу скрапленим природним газом відповідає REPowerEU – плану ЄС зі зменшення залежності від російської енергетичної сировини.

Міністр промисловості й торгівлі Чехії Йозеф Сікела заявив Європейській комісії, що чеська газотранспортна система має достатньо потужностей для заміщення поточного транзиту в разі припинення поставок російського газу через Україну.

Про листа Сікели єврокомісарці з питань енергетики Кадрі Сімсон повідомило його відомство.

Сікела зазначив, що наразі немає ознак продовження угоди про транзит російського газу через Україну після 2024 року. У результаті ЄС втратить 40-42 мільйони кубометрів газу на добу.

На думку голови Мінпрому Чехії, в разі припинення поставок газу з Росії через Україну необхідно шукати заміну насамперед в альтернативних постачальників.

"Ми повинні уникнути ситуації, коли ми купуємо газ, який формально не є російським, але під час транспортування до Європи обмінюється на російський, і ми нікуди не потрапляємо у наших зусиллях щодо скорочення поставок з росії", – додав він.

Сікела вважає, що найкращою альтернативою є використання газу, що надходить із Західної Європи, який можна було б транспортувати через Чехію: пропускна здатність газогонів на її території для цього є достатньою.

Крім того, заміна російського трубопровідного газу скрапленим природним газом відповідає REPowerEU – плану ЄС зі зменшення залежності від російської енергетичної сировини.

Нагадаємо, чинна угода про транзит російського газу через Україну до Європи закінчується наприкінці цього року. Київ неодноразово заявляв, що не має наміру її продовжувати.

Чехіягаз рф

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