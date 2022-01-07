Чехія збирається долучитися до навчання українських військових На даний момент ведуться інтенсивні переговори про те, як Чехія могла б брати участь у деяких навчаннях українських збройних сил на території Чехії

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила про наміри долучитися до навчання українських військових.

Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє видання Novinky. "На даний момент ведуться інтенсивні переговори про те, як Чехія могла б брати участь у деяких навчаннях українських збройних сил на території Чехії", – сказала Чернохова. Досі Чехія підтримувала Україну надсиланням зброї та ремонтом техніки. Чехія відправила в Україну невстановлену кількість танків Т-72, реактивних систем залпового вогню РМ-70 на шасі Tatra, гаубиць DANA. Чернохова також заявила про необхідність модернізації армії, яка набуває значення у зв’язку з війною в Україні.Про

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