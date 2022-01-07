ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила про наміри долучитися до навчання українських військових.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чехія збирається долучитися до навчання українських військових
На даний момент ведуться інтенсивні переговори про те, як Чехія могла б брати участь у деяких навчаннях українських збройних сил на території Чехії
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє видання Novinky.
"На даний момент ведуться інтенсивні переговори про те, як Чехія могла б брати участь у деяких навчаннях українських збройних сил на території Чехії", – сказала Чернохова.
Досі Чехія підтримувала Україну надсиланням зброї та ремонтом техніки.
Чехія відправила в Україну невстановлену кількість танків Т-72, реактивних систем залпового вогню РМ-70 на шасі Tatra, гаубиць DANA.
Чернохова також заявила про необхідність модернізації армії, яка набуває значення у зв’язку з війною в Україні.Про
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