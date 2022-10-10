Чехія знов виступає за поставки зброї для України без будь-яких обмежень

В МЗС Чехії вважають, що Захід має зняти обмеження на постачання зброї, які ще лишилися. Про це на зустрічі з українськими журналістами заявив заступник глави МЗС Чехії Ярослав Курфюрст.

В МЗС Чехії вважають, що Захід має зняти обмеження на постачання зброї, які ще лишилися. Про це на зустрічі з українськими журналістами заявив заступник глави МЗС Чехії Ярослав Курфюрст, повідомляє "Європейська правда".

"Росія використовує терористичні методи. Повинне бути скасування будь-яких обмежень, які існують на постачання зброї Україні. Настав час для ще більшої підтримки України", - сказав заступник міністра.

Заступник міністра оборони Чехії Томаш Копечни своєю чергою сказав, що ці обмеження, які деякі країни самі собі встановили, були непотрібними від самого початку. Він зазначив, що від початку агресивної фази війни росії проти України стало щоденним квестом знайти дипломатичні способи відповіді на терористичні атаки Росії.

"Такі терористичні атаки не можуть бути покарані достатньою мірою, тому що головні злочинці сидять у Кремлі і насолоджуються своїм життям. Тому ми серед тих, хто просуває ідею створення трибуналу щодо злочину агресії Росії, щоб покарати тих, хто відповідальний, а не лише тих, хто чинить злочини власними руками", - зазначив Курфюрст.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначили сьогодні, що Україна не зламається від залякування цивільного населення, а чергова агресія рф - аргумент для всіх, хто ще вважає можливим вести мирні перемовини з Путіним.