Чехія звинуватила Китай у кібератаці на МЗС
28 травня 2025, 14:55
Фото: ukrinform.ua
Голова МЗС Ліпавський викликав китайського посла для пояснень.
Уряд Чехії вважає Китай відповідальним за кібератаку проти Міністерства закордонних справ, що тривала з 2022 року.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву МЗС Чехії.
"Зловмисна діяльність, яка тривала з 2022 року і вплинула на установу, визначену як об'єкт критичної інфраструктури Чехії, була здійснена суб'єктом кібершпигунства APT31, який публічно асоціюється з Міністерством державної безпеки", – йдеться у заяві.
Чехія рішуче засуджує цю зловмисну кіберкампанію і зазначає, що така поведінка "підриває довіру до КНР і суперечить її публічним деклараціям". Прага закликала Пекін утримуватися від подібних атак і вжити всіх необхідних заходів для вирішення цієї ситуації.
Голова МЗС Чехії Ліпавський написав у соцмережі Х, що викликав китайського посла, щоб дати зрозуміти, що "такі ворожі дії мають серйозні наслідки для наших двосторонніх відносин".
Пекін поки що на звинувачення не реагував.