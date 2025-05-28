Чехія звинуватила Китай у кібератаці на МЗС

Голова МЗС Ліпавський викликав китайського посла для пояснень.

Уряд Чехії вважає Китай відповідальним за кібератаку проти Міністерства закордонних справ, що тривала з 2022 року.

Про це п овідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву МЗС Чехії.

"Зловмисна діяльність, яка тривала з 2022 року і вплинула на установу, визначену як об'єкт критичної інфраструктури Чехії, була здійснена суб'єктом кібершпигунства APT31, який публічно асоціюється з Міністерством державної безпеки", – йдеться у заяві.