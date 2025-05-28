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Чехія звинуватила Китай у кібератаці на МЗС

28 травня 2025, 14:55
Чехія звинуватила Китай у кібератаці на МЗС
Фото: ukrinform.ua
Голова МЗС Ліпавський викликав китайського посла для пояснень.
Уряд Чехії вважає Китай відповідальним за кібератаку проти Міністерства закордонних справ, що тривала з 2022 року.
 
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву МЗС Чехії.
 
"Зловмисна діяльність, яка тривала з 2022 року і вплинула на установу, визначену як об'єкт критичної інфраструктури Чехії, була здійснена суб'єктом кібершпигунства APT31, який публічно асоціюється з Міністерством державної безпеки", – йдеться у заяві. 
 
Чехія рішуче засуджує цю зловмисну кіберкампанію і зазначає, що така поведінка "підриває довіру до КНР і суперечить її публічним деклараціям". Прага закликала Пекін утримуватися від подібних атак і вжити всіх необхідних заходів для вирішення цієї ситуації. 
 
Голова МЗС Чехії Ліпавський написав у соцмережі Х, що викликав китайського посла, щоб дати зрозуміти, що "такі ворожі дії мають серйозні наслідки для наших двосторонніх відносин".
 
Пекін поки що на звинувачення не реагував.

 

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