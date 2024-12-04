Чехія звинуватила росію у причетності до гібридних атак у Європі
До ста “підозрілих інцидентів” у Європі цього року можуть бути пов'язані з росією, заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у середу, 4 грудня, прибувши на зустріч із колегами з країн НАТО в Брюсселі.
Про це повідомляє Reuters.
"Цього року в Європі сталося 500 підозрілих інцидентів. До ста з них можна віднести до російських гібридних атак, шпигунства, операцій впливу", - зазначив міністр.
"Ми повинні надіслати потужний сигнал москві, що не будемо з цим миритися", - додав він.
У британському уряді попередили, що росія готова розпочати проти країни "хвилю кібератак" і може "виключити світло для мільйонів людей".