Через 2-5 років путін буде готовий напасти на НАТО – The Economist

Поганий мир, нав'язаний Україні, може стати трампліном для наступної війни путіна, зазначили у виданні.

Через два-п'ять років президент росії путін може бути готовий до того, щоб кинути виклик НАТО, захопивши невеликий шматок території. Зважиться він на це, якщо відчує слабкість.

Про це йдеться у статті журналу The Economist.

"Це може здатися довгим терміном, але у військовому плануванні це мить", - наголошується в публікації.

Акцентується, що росія рішуче виступає проти Заходу. Це має турбувати всю Європу. Однак багато європейців самовдоволені щодо загрози, яку становить рф, і вони не розуміють, як її стримати.

"путін справді агресор, якого потрібно стримувати. Поганий мир, нав'язаний Україні, може стати трампліном для його наступної війни... Стримування залежить від розуміння загрози, яку становить путін. Після трьох років боротьби війна стала ідеологією... путін поставив усе російське суспільство на військові рейки. Військова промисловість створює робочі місця. Щедрі виплати солдатам та їхнім сім'ям становлять 1,5% ВВП. путін також використовує війну як виправдання для дедалі жорсткіших репресій та ізоляції від Заходу", - підкреслили у виданні. Також у публікації вказується, що твердження, ніби сили росії виснажені або недієздатні, - неправильне. І раптове навіть невелике російське вторгнення в країну-члена НАТО змусить Альянс обирати: чи повертати втрачені позиції, чи не ризикувати ядерною війною.

"У більш тривалому конфлікті НАТО, безумовно, могло б відбити перший російський наступ, але чи матиме вона ресурси для п'ятого або шостого? путін міг би вважати це стратегічною перемогою, якщо Трамп відмовиться з'явитися, навіть якщо росія буде відкинута. Це тому, що відсутність Америки на полі бою зміцнить вплив росії в Європі", - зазначили в The Economist.

Стверджується, що захист від росії починається з України: чим більше путіну відмовляють в успіху там, тим менша ймовірність, що він нападе на НАТО.