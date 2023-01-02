Через аномально теплу погоду у столичному парку "Наталка" зацвіли сакури

Погода найближчими днями погіршиться і Україну накриє антициклон Leonhard

В Україну прийшло аномальне потепління. Через незвично теплу погоду у столиці розквітли сакури, повідомив «Київзеленбуд».

"У той час, коли ми загадували єдине найважливіше бажання на всіх, у парку «Наталка» розквітли сакури. Схоже на добрий знак, чи не так? Причиною цього явища стала аномально тепла зима, яка «розбудила» дерева", – йдеться в повідомленні.

Напередодні, у перший день нового року в Києві зафіксували температурний рекорд. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня. За даними кліматологів, 1 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 10,3°С тепла, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

Наразі в Україну вже йде похолодання з опадами. Погода найближчими днями погіршиться і Україну накриє антициклон Leonhard.