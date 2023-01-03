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ПОЛІТИКА

Через аномально теплу погоду "Укренерго" до 14:00 не планує відключень світла

03 січня 2023, 12:30
Через аномально теплу погоду
Укренерго 3.01. 2023
Проте на вечір прогнозується поступове зростання споживання

Станом на 11:00 3 січня завдяки теплій погоді споживання в Україні знижене. Тому обмеження споживання до 14:00 не застосовуються,  інформують в “Укренерго”.

"Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження. Крім цього, через ясну погоду у ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями", - йдеться у повідомленні

Проте на вечір прогнозується поступове зростання споживання. Тому диспетчерський центр Укренерго довів ліміти споживання до областей на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі.

Ворог знову завдав ударів по енергооб'єктах на сході та півдні країни. На жаль, є пошкодження в розподільчих мережах. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових.

«Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності.

"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся  енергоємними приладами почергово. Ми не забуваємо про цілі ворога позбавити українців світла і готові протидіяти цьому та за будь-яких умов відновлювати пошкоджене", - наголошують енергетики.

 


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