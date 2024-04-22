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Через атаки дронів російська нафтопереробка впала до майже річного мінімуму – Bloomberg

22 квітня 2024, 20:53
Через атаки дронів російська нафтопереробка впала до майже річного мінімуму – Bloomberg
Фото: Igor Lutsenko/facebook.com
Українська служба безпеки здійснила вже 14 успішних атак на російські НПЗ у різних регіонах країни-агресорки.

У квітні переробка на російських нафтопереробних заводах в середньому становила близько 5,23 млн барелів на добу, що є майже найнижчим рівнем з травня минулого року.

Про це пише Bloomberg.

Причинами падіння нафтопереробки стали ремонти заводів, що постраждали від атак безпілотників Служби безпеки України.

Джерела видання зазначають, що відновлення пошкоджених НПЗ відбувається повільно.

Загалом СБУ здійснила вже 14 успішних атак на російські НПЗ у різних регіонах країни. Вони на третину скоротили експорт російських нафтопродуктів.

На нафтопеперобку вплинула також і повінь, через яку зупинився Орський нафтопереробний завод.

війна в Українінафта рфросія окупантиатака дронів

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