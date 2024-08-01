Через допомогу Україні росія пригрозила Японії
Заступник офіційного представника МЗС рф Андрій Настасьїн заявив, що росія вживатиме контрзаходів проти Японії, якщо Україна отримає японські ракети-перехоплювачі PAC-3 до ЗРК Patriot.
Про це повідомляє NHK.
"москва буде розглядати Токіо як вороже налаштоване стосовно росії, якщо японські ракети будуть передані українській армії", – зазначив Настасьїн.
Представник МЗС додав, що рф вживатиме найрішучіших заходів у разі отримання Україною ракет-перехоплювачів PAC-3.