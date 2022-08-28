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Через дунайські порти пройшла рекордна кількість суден з зерном

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що таким способом з березня з України експортовано вже понад 4 млн тонн
Через дунайські порти пройшла рекордна кількість суден з зерном
Напередодні через порти Дунаю пройшло 11 суден, які перевозили 45 тисяч тонн зерна, з початку російського вторгнення це рекордний показник.
 
Про це повідомило міністерство інфраструктури України.
 
Судна виходили з дунайських портів “Ізмаїл”, “Рені”, та “Усть-Дунайськ”. Вони рухалися через гирло Бистре та румунський канал Суліна. У першому випадку пройшли сім суден до Чорного моря, а через румунський канал Суліна — 4.
 
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що з березня вже перевезено понад 4 млн тонн зерна через порти. На сьогодні це найбільший показник в порівнянні з іншими видами транспорту.
 
Через Дунай продовжують удосконалювати експортну логістику. Для безперешкодного сполучення між портами залізничними шляхами створюються умови. Зокрема цьому сприяє забезпечення прямого залізничного сполучення.
 
Дунайські порти можуть збільшити потужність до 25 мільйонів тонн вантажів на рік. Таке відбудеться за умови системних інвестицій та виконання програми з модернізації портів. Вже стартував спільний проєкт міністерства інфраструктури та ЄБРР щодо дослідження експортної логістики у Бессарабії.
 
“За два місяці ми отримаємо пропозиції для планування державних, державно-приватних та приватних інвестицій, міжнародних проєктів та проєктів за кошти міжнародних фінансових організацій”, - зазначив Кубраков.
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28 08 2022 12:03
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