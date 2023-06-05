Через два тижні ФРН може ухвалити рішення щодо винищувачів для України – DW

Водночас, можливість передачі Києву крилатих ракет виключають.

Через два тижні Німеччина може ухвалити рішення щодо західних винищувачів для України.

Про це міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив DW.

За словами міністра, Німеччина переосмислює свою позицію щодо можливих поставок західних винищувачів для України. Тож уряд Німеччини може переглянути свою позицію щодо можливих поставок сучасних західних винищувачів України.

"Зараз ми перебуваємо у фазі переосмислення і перевіряємо, що можливо і що ми хочемо і можемо зробити. І думаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів", — сказав Пісторіус.

Водночас німецький міністр відкинув можливість передачі Києву крилатих ракет Taurus у подальшій перспективі.

Відповідаючи на запитання про побоювання щодо використання Україною німецької зброї на території рф, він зазначив, що міжнародне право дозволяє робити це задля самооборони. При цьому, за словами Пісторіуса, Берлін, як і Вашингтон, завжди наголошували, що не хотіли би цього допустити.

"Німецьке суспільство, німецька політика справді змінили думку. Якби мені два роки тому хтось сказав, що Німеччина поставить важкі озброєння на 3-5 мільярдів євро, я не повірив би. При цьому необхідно консолідувати всі країни світу, які хочуть і можуть захищати ґрунтований на правилах порядок", — сказав Пісторіус.