Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Через феєрверки на святі в Німеччині постраждали 19 осіб

19 липня 2025, 12:15
Через феєрверки на святі в Німеччині постраждали 19 осіб
Фото: ytimg.com
За даними поліції, серед поранених є щонайменше одна дитина.

В німецькому Дюссельдорфі через інцидент з феєрверками на міському ярмарку 19 осіб отримали поранення, четверо з них – важкі.

Про це повідомляє DW.

Служби екстреної допомоги підтвердили інформацію про поранених у п'ятницю ввечері після того, як, за повідомленнями, феєрверки вибухнули незвично близько до землі.

 За даними поліції, серед поранених є щонайменше одна дитина.

Очевидці розповіли, що деякі феєрверки летіли вбік або вибухали на низькій висоті, а кілька навіть впали в Рейн.

Організатори спочатку вирішили не переривати ярмарок, щоб не викликати паніку, але зрештою закрили свято близько 22:45. Захід мав тривати до раннього ранку.

Ярмарок Rheinkirmes влаштовується з нагоди щорічного свята на честь покровителя міста Аполлінарія. Він розпочався 11 липня і мав закінчитися в неділю.

Німеччинафеєрверкпостраждалі

Останні матеріали

Контури європейської стратегічної автономії. Cхоже, США це не дуже подобається – Мінна Аландер
Політика
Контури європейської стратегічної автономії. Cхоже, США це не дуже подобається – Мінна Аландер
Переклад iPress – 18 липня 2025, 13:52
Трамп звертає увагу на Україну. російський бізнес вважає, що шанс втрачено – Washington Post
Політика
Трамп звертає увагу на Україну. російський бізнес вважає, що шанс втрачено – Washington Post
Переклад iPress – 18 липня 2025, 11:32
Рух MAGA написав власний некролог. Громадська думка і проміжні вибори 2026 року могли вплинути на Трампа щодо України – Ендрю Таннер
Політика
Рух MAGA написав власний некролог. Громадська думка і проміжні вибори 2026 року могли вплинути на Трампа щодо України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 липня 2025, 08:50
Заходу треба прокинутися. росія готова до вічної війни – Едвард Лукас
Політика
Заходу треба прокинутися. росія готова до вічної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 липня 2025, 14:48
Протидія російським крилатим ракетам і дронам. Що пропонує Європа – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія російським крилатим ракетам і дронам. Що пропонує Європа – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2025, 11:45
Нова стратегічна свідомість НАТО. Америка та її союзники можуть багато чого навчитися у країн Балтії – Марк Гертлінг
Політика
Нова стратегічна свідомість НАТО. Америка та її союзники можуть багато чого навчитися у країн Балтії – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 17 липня 2025, 08:27
50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Політика
50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Переклад iPress – 16 липня 2025, 13:40
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Політика
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 липня 2025, 12:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється