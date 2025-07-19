Через феєрверки на святі в Німеччині постраждали 19 осіб

За даними поліції, серед поранених є щонайменше одна дитина.

В німецькому Дюссельдорфі через інцидент з феєрверками на міському ярмарку 19 осіб отримали поранення, четверо з них – важкі.

Про це повідомляє DW.

Служби екстреної допомоги підтвердили інформацію про поранених у п'ятницю ввечері після того, як, за повідомленнями, феєрверки вибухнули незвично близько до землі.

За даними поліції, серед поранених є щонайменше одна дитина.

Очевидці розповіли, що деякі феєрверки летіли вбік або вибухали на низькій висоті, а кілька навіть впали в Рейн.

Організатори спочатку вирішили не переривати ярмарок, щоб не викликати паніку, але зрештою закрили свято близько 22:45. Захід мав тривати до раннього ранку.

Ярмарок Rheinkirmes влаштовується з нагоди щорічного свята на честь покровителя міста Аполлінарія. Він розпочався 11 липня і мав закінчитися в неділю.