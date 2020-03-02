Через коронавірус китайський фондовий ринок впав на 8%
Фото: Економічна правда
Китайські фондові індекси на фоні спалахів коронавірусу впали на майже 8% відразу після відкриття торгів. Це найсильніше падіння з серпня 2015-го року, повідомляє "Економічна правда".
Основний індекс CSI 300, що розраховується на базі двох найбільших біржах континентального Китаю в Шанхаї і Шенжені акцій, до закриття торгів знизився на 7,9%.
Повідомляється, що компанії цих бірж втратили близько 358 млрд доларів.
"Багато людей на ринку не стикалися з такими ситуаціями, як сьогодні, і не варто звинувачувати їх у тому, що вони хочуть готівки, коли відчувають, що їх здоров'я знаходиться в небезпеці", - сказав Фанг Руї, керуючий директор Shanghai WuSheng Investment Management Partnership .
Обвал стався, незважаючи на спроби китайської влади перешкодити цьому.
Народний банк Китаю влив у фінансову систему 1,2 трлн юанів (173,8 млрд дол) за допомогою операцій зворотного репо. Також він знизив ставки по 7- і 14-денним операціями зворотного репо на 0,1 процентного пункту до 2,4% і 2,55%, відповідно.
Нацбанк Китаю "зробив свою частину роботи", щоб обмежити хаос на ринку, зазначила економіст ING Айріс Пан. На її думку, тепер ключовим фактором буде, як довго триватиме спалах вірусу.
Нагадаємо, що китайський коронавірус продовжить обвалювати ціни на зернові та олійні
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