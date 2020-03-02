Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Через коронавірус китайський фондовий ринок впав на 8%

Народний банк Китаю влив у фінансову систему 1,2 трлн юанів (173,8 млрд дол) за допомогою операцій зворотного репо
"Багато людей на ринку не стикалися з такими ситуаціями, як сьогодні, і не варто звинувачувати їх у тому, що вони хочуть готівки, коли відчувають, що їх здоров'я знаходиться в небезпеці", - сказав Фанг Руї, керуючий директор Shanghai WuSheng Investment Management Partnership .
Через коронавірус китайський фондовий ринок впав на 8% Фото: з вільних джерел

Фото: Економічна правда

Китайські фондові індекси на фоні спалахів коронавірусу впали на майже 8% відразу після відкриття торгів. Це найсильніше падіння з серпня 2015-го року, повідомляє "Економічна правда".

Основний індекс CSI 300, що розраховується на базі двох найбільших біржах континентального Китаю в Шанхаї і Шенжені акцій, до закриття торгів знизився на 7,9%.

Повідомляється, що компанії цих бірж втратили близько 358 млрд доларів.

"Багато людей на ринку не стикалися з такими ситуаціями, як сьогодні, і не варто звинувачувати їх у тому, що вони хочуть готівки, коли відчувають, що їх здоров'я знаходиться в небезпеці", - сказав Фанг Руї, керуючий директор Shanghai WuSheng Investment Management Partnership .

Обвал стався, незважаючи на спроби китайської влади перешкодити цьому.

Народний банк Китаю влив у фінансову систему 1,2 трлн юанів (173,8 млрд дол) за допомогою операцій зворотного репо. Також він знизив ставки по 7- і 14-денним операціями зворотного репо на 0,1 процентного пункту до 2,4% і 2,55%, відповідно.

Нацбанк Китаю "зробив свою частину роботи", щоб обмежити хаос на ринку, зазначила економіст ING Айріс Пан. На її думку, тепер ключовим фактором буде, як довго триватиме спалах вірусу.

Нагадаємо, що китайський коронавірус продовжить обвалювати ціни на зернові та олійні

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 02 2020 17:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.