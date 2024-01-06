Через Маріуполь росія перекидає військову техніку на бердянський напрямок

Російська техніка на станції Каменська Ростовської області, приблизно 35 км до кордону з Україною. 19 серпня 2014. Фото: Анна АРТЕМ'ЄВА - «Нова»

Впродовж останньої доби вдалось зафіксувати не менше 15 вантажівок без урахування колон паливозаправників.

Збройні сили російської федерації перекидають військову техніку через тимчасово окупований Маріуполь Донецької області на бердянський напрямок.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

За інформацією заступника мера Маріуполя, російські окупанти перекидають вантажівки з боєкомплектами та живою силою.

"Фіксуємо поновлення перекидання вантажівок з БК та живою силою в бердянський напрям", — йдеться у повідомленні.

Андрющенко наголосив, що протягом останньої доби вдалось зафіксувати не менше 15 вантажівок без урахування колон паливозаправників.

Нагадаємо, 12 грудня Петро Андрющенко повідомляв, що ЗС рф перекидають військову техніку через Маріуполь в напрямку Нікольського Донецької області. Він зазначив, що російські окупанти продовжують накопичувати сили в бік Нікольського й на північ до Волноваського району Донецької області.