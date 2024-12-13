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Через масовану атаку рф Польща підіймала авіацію

13 грудня 2024, 10:57
Через масовану атаку рф Польща підіймала авіацію
Фото: analitikaua.net
Наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були приведені у стан найвищої готовності.
Польща підіймала авіацію внаслідок масованого комбінованого удару росії по регіонах України.
 
Про це повідомило Оперативне командування країни в X (Twitter).
 
Як зазначили польські військові, зранку 13 грудня, внаслідок масованої атаки росії по регіонах України – країна підняла військову авіацію.
 
Оперативне командування Польщі залучило "всі наявні" сили та засоби, зокрема, підняло винищувачі, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності.
 
Також, як проінформували поляки, країна вжила заходи спрямовані на убезпечення територій, що межують із "загрозливими районами".
 
"Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", – додали польські військові.
 
Зауважимо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що вранці 13 грудня росія завдає масованого удару по українській енергетиці.
війна в Україніросія окупантивинищувач f-16

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