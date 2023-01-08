Через морози рівень споживання електрики збільшується, можливі аварійні відключення – "Укренерго"

В "Укренерго" закликали розумно споживати електроенергію, користуватися енергоємними приладами почергово

Сьогоднішня стійка морозна погода сприяє зростанню рівня споживання електроенергії, а відповідно і рівня її дефіциту в енергосистемі. Тож можливі аварійні відключення, кажуть в "Укренерго".

"Для забезпечення балансу виробництво-споживання до областей доведені ліміти споживання, які діють з 09:00 до 24:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються", - заявили в держкомпанії.

В "Укренерго" закликали розумно споживати електроенергію, користуватися енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання.

"НЕК "Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності", - додали в компанії.