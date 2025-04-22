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Через мита Трампа проти Китаю Європі загрожує серйозний економічний виклик – NYT

22 квітня 2025, 15:07
Через мита Трампа проти Китаю Європі загрожує серйозний економічний виклик – NYT
Фото: Укрінформ
Китай виготовляє широкий спектр доволі дешевих товарів
Китай роками становив економічний виклик для Європи, але на тлі запровадження величезних мит проти Пекіна адміністрацією президента США Дональда Трампа ситуація може стати катастрофічною.
 
Про це пише The New York Times.
 
Китай виготовляє широкий спектр доволі дешевих товарів. Йдеться про різні галузі – від електромобілів і побутової техніки до іграшок і сталі. Більша частина цих товарів донедавна була призначена для американського ринку. 
 
На цьому тлі в Європі зростає побоювання, що наплив китайської продукції буде демпінгувати ринок, послаблюючи місцеву промисловість у Франції, Німеччині, Італії та решті країн Європейського Союзу.
 
"Проблема надлишкових потужностей виникла давно, але вона нарешті дійшла до європейських столиць. У Європі існує загальна тенденція і відчуття, що в ці часи Європа повинна постояти за себе і захистити себе", – заявила  наукова співробітниця Ради з міжнародних відносин, що базується у Вашингтоні, Ліана Фікс.
 
Ще минулого року, Німеччина виступила проти підвищення мит на китайські електромобілі, побоюючись що Китай підвищить податки на автомобільну промисловість. 
 
"Найгірший сценарій – це високі американські мита, в той час як Китай заполоняє європейський ринок", – акцентує Ноа Баркін, старший радник Rhodium Group, організації, що займається політичними дослідженнями.
 
На його думку, такий розвиток подій стане "подвійним ударом для європейської промисловості", і це те, чого Європа хоче уникнути.
 
Своєю чергою, керівництво Європейського Союзу описує Китай як свого системного суперника. Відносини між Брюсселем та Пекіном погіршилися ще більше в останні роки. Причин було багато, одна з них – підтримка Китаєм Росії, яка веде повномасштабну війну проти України. 
 
У Європейській комісії наголошували, що "нинішні торговельні відносини між ЄС і Китаєм залишаються незбалансованими". У заяві ЄК також простежується натяк на напруженість під час візиту до Пекіна комісара блоку з питань торгівлі Мароша Шефчовича. Там сказано, що Китай і Європа мають зростаючий торговельний дефіцит, який "підживлюється незаконними субсидіями".
ЄвропаКитайДональд Трамп

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