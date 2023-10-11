Через напад бойовиків Хамас на Ізраїль загинуло понад 1200 людей – CNN

Цахал заявив про 450 уражених цілей за минулу добу.

В Ізраїлі через напад бойовиків Хамасу загинуло вже понад 1,2 тис. людей.

Таку інформацію озвучили на державному телебаченні, повідомляє CNN.

Видання повідомляє, що таку інформацію озвучили на державному телебаченні. Водночас, Al Jazeera повідомляє про понад 900 загиблих людей в Секторі Гази та 21 загиблого на західному березі Йордану.



Зазначимо, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про 450 уражених цілей за минулу добу. Останньою масованою атакою став обстріл району Аль-Фуркані - там десятки винищувачів атакували інфраструктуру бойовиків.